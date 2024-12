Iodonna.it - L’uomo giunto per primo sul luogo dello scontro che si è portato via la figlia oggi è il volto di uno spot per dare nuova anima alla sicurezza stradale. Perché, oltre il Codice della Strada, da rispettare c’è la vita, anche di chi il danno lo fa

Ci sono volti e storie che hanno segnato questo 2024. Ci sono persone che hanno deciso di mostrare il proprio dolore per provare a cambiare le cose, per mettere in allerta chi rischia di vivere la stessa tragedia, di fare i conti con una perdita devastante. X Tra loro c’è un uomo che con le parole pronunciate, i gesti compiuti è e deve essere un esempio per ciascuno di noi.