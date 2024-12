Ilveggente.it - Lotto, UFFICIALE: cambia l’orario dell’estrazione

. Occhio alle vostre giocate, se siete dei ritardatari potreste perdere una grossa opportunitàdele di conseguenza, anche, quella del Superena: come sappiamo la combinazione vincente viene data appunto da quei numeri estratti in alcune ruote.(AnsaFoto) – Ilveggente.itOcchio, perché se di solito siete dei ritardatari, o siete persone che aspettate l’ultimo minuto per andare a giocare la vostra schedina, potreste rimanere delusi in maniera clamorosa. Potreste rischiare di non giocare i vostri cari numeri, soprattutto se sono sempre gli stessi, nell’ultimo giorno dell’anno. E se uscissero? Immaginate la delusione. Quindi è nostro compito – e noi siamo qui appunto per questo, signore e signori – rendevi partecipi della decisione, ripetiamo, che è stata presa in vista, appunto,del prossimo 31 dicembre, martedì, l’ultima possibilità del 2024 dire in meglio la vostra vita.