Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: si entra nel vivo, tra poco Bassino e Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.3013.29 Al comando Gasienica-Daniel con 0.09 su O’Brien e 0.15 su Dvornik. Mancano 16 atlete.13.28 O’Brien perde tanto nella parte bassa ed è seconda per soli 0.09.13.26 Holdener quinta a 56 centesimi. Già tre posizioni recuperate da Gasienica-Daniel. Tocca all’americana Nina O’Brien (-0.15). La pista si sta già rovinando molto.13.24 Dvornik seconda a 15 centesimi. Adesso la veterana svizzera Wendy Holdener (-0.05).13.22 La nord-americana è terza a 4 decimi. Ora la slovena Neja Dvornik (-0.02).13.21 Buona manche per la polacca, si porta al comando con 31 centesimi su Lie. Adesso le prime 20 dopo la prima manche. Tocca alla canadese Cassidy Gray (-0.01).13.19 Alphand, figlia d’arte, è quinta a 78 centesimi.