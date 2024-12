Thesocialpost.it - Incidente mortale a Massa, il dramma di Lorenzo a soli 23 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Carrara:Iacazzi è deceduto sul colpo nello scontro con un’altra vettura. La tragedia si è verificata sabato mattina 28 dicembre adove un giovane di 23Iacazzi – ha perso la vita dopo essere rimasto vittima di unmentre si trovava alla guida della sua moto. L’episodio si è verificato poco prima delle 10 in via degli Oliveti, nelle vicinanze di un supermercato. Leggi anche:Sinner, Kyrgios ancora all’attacco: “Se è innocente, perché gli hanno tolto punti e premi?”Resta ncora da chiarire la dinamica dell’accaduto, che avrebbe visto il coinvolgimento anche di un’altra vettura. Non appena scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti uomini e mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, ma per lo sfortunato motociclista non c’era più niente da fare: purtroppo è deceduto sul colpo.