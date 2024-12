Lanazione.it - Il ritorno di ’Rachele and Friends’. Sul palco del teatro degli Impavidi le stelle internazionali della danza

Leggi su Lanazione.it

È pronta a tornare ancora una volta a casa per regalare al pubblico deluna serata indimenticabile all’insegnagrande. Rachele Buriassi, prima ballerina de Les Grandes Ballets Canadien sabato 18 gennaio, alle 20.30, insieme al suo partner lavorativo Esnel Ramos, porterà a Sarzana le. L’artista di fama mondiale Rachele Buriassi sarà poi accompagnata da Alessandra Tognoloni e Simone Tribuna - primi ballerini Les Ballets de Montecarlo - Cristina Casa Gómez e Jon Aguirretxe Iglesias - primi balleriniCompañia Nacional di Madrid - e dal primo ballerino del Cristian Ballet Michele Pastorini. Gli spettatori che potranno assistere a un altro spettacolo imperdibile con ‘Rachele and Friends, Gala delle’, avranno un’occasione unica per ammirare la tecnica, l’eleganza e la passione di artisti di fama mondiale, provenienti da alcune delle compagnie dipiù prestigiose al mondo.