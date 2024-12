Ilrestodelcarlino.it - Funziona la raccolta dei rifiuti. Cala il numero degli svuotamenti

Prosegue nel Cesenate ladeiporta a porta, ma arrivano le ‘strette’. Per quanto riguarda la ‘tariffa corrispettiva puntuale’ildelladifferenziata. Il motivo? I cesenati (o almeno la maggior parte di essi) differenziano bene. Per questo si lavora alla riduzioneprestabiliti annui per le utenze domestiche. Con l’arrivo del nuovo anno la regolazione della tariffa corrispettiva puntuale, sistema per la gestione deiche consente di introdurre una tariffa calcolata anche in base alla reale produzione di rifiuto conferito dall’utente, presenterà alcune modifiche relative al conteggioprestabiliti annui di ciascun nucleo familiare nel territorio comunale di Cesena. È l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani a darne notizia spiegando che la modifica, relativa alle sole utenze domestiche, è dovuta principalmente alla virtuosità della maggiore parte dei cittadini che permette, sempre in ottica di gradualità, di ridurre ildia disposizione.