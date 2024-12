Laspunta.it - Finanziaria 2025, niente bonus per le caldaie a gas

Dalblocco degli incentivi, dal 2040 divieto di utilizzo dia combustibili fossili. Le indicazioni della direttiva EPBD, le linee guida della Commissione, il recepimento nella Legge di Bilancio. E’ quanto afferma la CGIA di Mestre, dallo studio della manovra di bilancio in discussione in Parlamento.A partire dalnon sarà più possibile beneficiare di incentivi per l’acquisto e l’installazione dia gas e dal 2040 ci sarà il bando definitivo.È una delle principali novità introdotte dalla Direttiva case green, che ha tracciato una precisa roadmap: dalstop agli incentivi, dal 2040 stop alla produzione e alla vendita dellealimentate a combustibile fossile.Nel corso dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio è stato approvato l’emendamento che stralcia lea combustibili fossili dall’elenco delle spese detraibili nell’ambito dei lavori edilizi e di riqualificazione energetica.