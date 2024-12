Oasport.it - Federica Cassol, il nuovo volto dello sci di fondo azzurro: “Rammaricata, la semifinale era l’obiettivo minimo”

La classe 2000ha avuto modo di presentarsi al grande pubblico nella giornata odierna (28 dicembre), quando ha chiuso in 2’55?36 la qualificazione della sprint a tecnica libera femminile che ha dato il via alla 19ma edizione del Tour de Ski, corsa a tappe che si divincolerà tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Il tempo della valdostana si è poi rivelato il migliore, di 30 centesimi su Haegstroem e 34 sulla vincitrice della gara, l’americana Jessie Diggins. Ciò le ha portato in dote 15 punti, che si vanno a sommare ai 4 ottenuti grazie al 21° posto finale.Il fatto che si sia detta ‘dispiaciuta’ ai microfoni di OA Sport nel post-gara, la dice lunga sulla testa della giovane e promettente atleta azzurra, appena alla seconda qualificazione in sprint di Coppa del Mondo: “Sono, non delusa.