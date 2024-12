Emirati Arabi, anche il ministro Crosetto per l'inaugurazione del Villaggio Italia ad Abu Dhabi

Leggi su Ildenaro.it

“Quando si tratta di umanità, l’è sempre in prima fila, e il mezzo con cui mostra solidarietà sono le nostre Forze Armate. E siamo orgogliosi di farlo con amici, come gli. Perché la pace non si fa da soli ma affrontando insieme le crisi di un’umanità sempre più complessa. Per questo è importante ciò che ha fatto Nave Vespucci. Abbiamo portato in giro l’, raccontando al mondo chi siamo. Quali sono i nostri valori e la nostra cultura di integrazione, di pace e soprattutto di rispetto. Un rispetto, trasmesso da Nave Vespucci attraverso il suo equipaggio in quasi due anni di navigazione, che le nostre Forze Armate incarnano e presidiano, insieme alla difesa e alla libertà del nostro Paese”.Così ildella Difesa, Guido, in occasione del, ad Abu, del, l’iniziativa itinerante che segue il tour mondiale di Nave Vespucci.