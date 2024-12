.com - È morta Olivia Hussey, addio alla Giulietta di Zeffirelli

Leggi su .com

, iconicadi Franco: dal ruolo in Romeo eappena sedicennecausa contro la Paramount per il nudoL’attrice anglo-argentinaEisley, celebre per il ruolo dinell’adattamento di Romeo e(1968) diretto da Franco, si è spenta il 27 dicembre a causa di una grave malattia, come confermato dal regista Marc Huestis e dal profilo Instagram ufficiale dell’attrice.«È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa diEisley, che se n’è andata serenamente a casa circondata dai suoi cari il 27 dicembre». View this post on InstagramA post shared byeisley (@eisley)Romeo e: Il ruolo che cambiò la sua vita, nel bene e nel maleaveva appena 16 anni quando fu scelta da Francoper il ruolo dinel suo celebre adattamento di Romeo e