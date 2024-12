Bergamonews.it - Concerti di Natale, Mercatini, presepe vivente e feste: il week-end in provincia

Leggi su Bergamonews.it

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tantidinatalizi,, ila Fiumenero a Valbondione e la “Desember fest” a Clusone.Da annotare, inoltre, gli Antichi Mestieri a Schilpario, la festa Anni Duemila al Druso di Ranica e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 28 e domenica 29 dicembre.ALBINO– Ad Albino il concerto “In dulci jubilo”CASTIONE DELLA PRESOLANA– Idi Castione tornano nelle vacanze di– Commedia dialettale “Tucc i macc i fa i so acc” a CastioneCLUSONE–dia Clusone: ecco le date– “Desember Fest” a Clusone– Visita guidata alla Casa dell’Orfano di Clusone– Concerto dialle Fiorine– A Clusone visita guidata a “I Grandi Classici”COLERE– A Colere presentazione del libro “Presolana”GANDELLINO– A Gandellino in scena “Il cortile dei sette monelli”GANDINO– Concerto di campane “Suoni di” a Gandino– Elevazione musicale natalizia a BarzizzaONORE– Concerto didel Coro La Presolana a OnoreOSIO SOTTO– “a Osio Sotto”, ricco programma di iniziativePARRE– Museo e Parco Archeologico a Parre: le aperture di dicembreRANICA– Festa Anni 2000 al DrusoROVETTA– Concerto della Piccola Orchestra “Venti d’opera” a RovettaSAN PELLEGRINO TERME– “Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano” a San PellegrinoSARNICO– A Sarnico tornano i “di”– Sarnico Magic Christmas, una colori– “Concerto di fine anno” a SarnicoSCHILPARIO– Antichi Mestieri a SchilparioSELVINO– La casa vacanze di Babboa SelvinoSONGAVAZZO– Concerto del Coro Idica a SongavazzoSOVERE– Il Bosco Incantato: la magia dela SovereTREVIGLIO– “Winter in Treviglio”, tante iniziative per le festivitàVALBONDIONE– “Un Comune a due stelle”: a Valbondione mostra dedicata all’Inter– A Fiumenero torna il: ecco le dateVERTOVA– Itinerario ai presepi e serata culturale a Vertova