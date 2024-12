Amica.it - Come, dove e quando: la guida definitiva ai saldi 2025

Con l’arrivo del nuovo anno, iinvernali si confermano un appuntamento immancabile per chi ama lo shopping e la moda. Dalle proposte moda invernoalle promozioni sulle calzature, fino alle offerte imperdibili per articoli evergreen: la data d’inizio è fissata per il 4 gennaionei negozi fisici, con anteprime online che hanno inizio già da ora. GUARDA LE FOTOI look a cui ispirarsi per indossare il verde nell’inverno 2024 Sapereiniziano ie pianificare per tempo gli acquisti è essenziale, soprattutto nelle regioni italianeEmilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia, Campania e Puglia,il calendario varia leggermente. Cosa acquistare con gli sconti invernali? Capi di stagione in trend, per togliersi uno sfizio, oppure anticipazioni della primavera, per non farsi cogliere alla sprovvista.