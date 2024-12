Capodanno | 13 mln di italiani in viaggio ma prenotazioni in calo del 4%

Leggi su Ildenaro.it

Saranno circa 1,3 milioni gliinnel periodo diattraverso i servizi delle agenzie: circa 450mila in Italia, mentre quasi 850mila in una destinazione estera. A stimarlo e’ il centro studi turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto su un campione di 648 agenzie in tutta Italia. La stima si riferisce ai viaggiatori che hanno acquistato almeno un servizio attraverso la rete delle agenzie diitaliane, dai pacchetti completi ai biglietti. Ilsi conferma il momento clou per i viaggi, spiega Assoviaggi. Il 65% degliche ha scelto di viaggiare durante queste feste partira’ tra la fine e l’inizio dell’anno. Complessivamente, pero’, le richieste di prenotazione sono indi circa il 4% rispetto allo scorso anno: la forte ripresa del mercato del turismo globale ha comportato l’aumento delle tariffe in tutto il mondo, ma gli alti costi dei servizi turistici pesano in particolar modo sui viaggiatoriche hanno meno capacita’ di spesa di altri Paesi europei.