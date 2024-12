Boxe, il campione Paul Bamba trovato morto a 35 anni

Leggi su Sportface.it

Una vera e propria tragedia ha scosso il mondo della. Il pugile portoricanoall’età di 35. A dare la triste notizia sono stati la famiglia e il suo agente, il cantante Ne-Yo. Una notizia sconvolgente che è arrivata a sei giorni di distanza dalla conquista del titolo WBA Gold nei 90 kg contro Rogerio Medina al sesto round dell’incontro che si è svolto in New Jersey. Un duello che, tra l’altro, aveva consegnatoalla storia per aver battuto il record di Mike Tyson di match vinti in un anno per KO, ben quattordici.Morte, il comunicato“È con profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro amato figlio, fratello, amico edi, la cui luce e amore hanno toccato innumerevoli vite – si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia e dal manager del pugile –.