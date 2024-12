Spazionapoli.it - ULTIM’ORA- Non si allena un titolarissimo: è in dubbio per Napoli-Venezia

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime- Non siunazzurro e la sua presenza per la gara contro ilè da ritenersi in.Le ultime settimane delsono state condizionate anche da qualche infortunio di troppo, che ha coinvolto anche elementi di assoluto spessore della rosa. Il primo è stato quello di Khvicha Kvaratskhelia, che sembrava poterlo tenere fuori quantomeno fino alla fine dell’anno. Invece il georgiano, dopo aver saltato la gara contro l’Udinese, è riuscito a subentrare nella gara contro il Genoa. Da chiarire, ora, quale sarà la scelta per ilfra gestione e ritorno fra i titolari.Come se non bastasse, una settimana dopo si è fermato anche Alessandro Buongiorno, il cui recupero sicuramente non avverrà prima della seconda metà di gennaio. Situazione che, così, ha portato al ritorno fra i titolari di Juan Jesus e che probabilmente costringerà il club ad acquistare un altro difensore in tempi abbastanza stretti.