Tracce di Invisibili | la rassegna per parlare di diritti umani guerre e migrazioni

Firenze, 27 dicembre 2024 -di popoli e di persone. Per dare voce a luoghi, volti e storie che possono cambiare il mondo: un progetto ambizioso, che unisce cultura e sociale attraverso l'impegno condiviso da Arci Firenze, Amnesty International, Fondazione Stensen e Associazione Progetto Arcobaleno. "Gli, oggi" è il titolo del percorso che invita gli spettatori ad essere parte di un viaggio affascinante, fatto di incontri, spettacoli e proiezioni in programma dal 22 gennaio al 17 aprile in vari spazi della città., inclusione esono il cuore della, inaugurata dal dibattito "Fragilità sotto le macerie. Dal potere distruttivo dell'atomica a quello affermativo della tutela deiessenziali della persona. Noi in che stato siamo?" e dallo spettacolo previsto nella serata successiva al Brillante - Nuovo Teatro Lippi "Monologhi dell'atomica", curato e interpretato da Elena Arvigo con la partecipazione di Monica Santoro: da Nagasaki a Chernobyl, la Grande Storia raccontata attraverso le vite interrotte di uomini, donne e bambini.