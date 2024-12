Iodonna.it - Stanchi delle solite serate nei locali o dei festeggiamenti affollati in piazza? Perchè non organizzare un party di Capodanno in casa con amici e affetti. Per la sua perfetta riuscita, vi consigliamo anche qualche gadget hi-tech che proprio non può mancare

Leggi su Iodonna.it

Per il cenone digli italiani hanno speso lo scorso anno 2,5 miliardi di euro per i cibi e le bevande e quasi nove su dieci (88%) lo hanno consumato nelle case, proprie o di parenti e, mentre gli altri si sono divisi tra ristoranti e agriturismi con oltre trecentomila presenze. È quanto è emerso dal bilancio tracciato dalla Coldiretti, dal quale si evidenzia il ritorno a tavola dei prodotti più tipici della notte più lunga dell’anno. Sarah Jessica Parker è già pronta per ilcon l’abito oro e argento X Leggi› Due ricette per il cenone diper quest’anno per molti la scelta ricadrà sulinghi cone parenti, sia in un’ottica di risparmio – visto che quella sera i costi per i cenoni e leorganizzate lievitano – sia per un maggior desiderio di calore e vicinanza con glipiù cari.