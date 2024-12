«Squid Game 2» a poche ore dal lancio è già la serie più vista su Netflix. Di cosa parla la seconda stagione

Leggi su Open.online

Si tratta di una delletv più viste di tutti i tempi, il suo debutto nel 2021 da 111 milioni di views ha battuto le 82 milioni di Bridgerton. Naturale che ladi, attesa da ormai tre anni, uscita suda poco più di 24 ore, catturasse immediatamente l’attenzione del largo pubblico della più nota tra le piattaforme di video streaming. Se per raggiungere la vetta della classifica dellepiù viste nel mondo la primaci aveva messo 12 giorni, la– non sono stati rilasciati dati dettagliati – probabilmente ci avrà impiegato pochi minuti. Lacoreana del regista Hwang Dong-hyuk che racconta di 456 persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza pur di accaparrarsi una grossa cifra, ha avuto un tale successo da diventare un fenomeno di costume, nel senso più letterale del termine: tute rosse e maschere nere con un triangolo bianco, divisa delle guardie del gioco, in questi anni hanno imperversato nei carnevali di tutto il mondo.