Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e monopattino in centro. Un ventenne portato in gravi condizioni a Torrette

nel cuore del borgo marinaro tra unelettrico e un’, un giovane finisce all’ospedale dicon l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 nella tarda mattinata della vigilia di Natale. All’altezza dell’incrocio tra via Trento e via Conchiglia, in pieno, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, un’e unelettrico si sono scontrati. Su quest’ultimo mezzo si trovavano due ragazzi, conducente e passeggero, che hanno avuto la peggio. Il passeggero, unpachistano, è rimasto ferito in maniera più seria dopo essere finito sul cofano dell’e poi a terra. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Viste ledel, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.