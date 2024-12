Sport.quotidiano.net - San Giovanni, missione compiuta. Batte Macerata e torna in vetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

San1 OMAG MT SAN: Ortolani 14, Consoli 18, Parini 6, Nicolini 4, Nardo 12, Valoppi (libero), Piovesan 20, Bagnoli, Sassolini 1, Ravarini ne, Meliffi (libero) ne, Merli ne, Monti ne. All. Bellano BALDUCCI: Battista 15, Bresciani (libero), Allaoui 2, De Cortes, Bonelli 1, Mazzon 9, Morandini (libero), Bulaich Simian 14, Busolini, Fiesoli, Sanguigni ne, Caruso. All. Lionetti Arbitri: Manzoni e Guarnieri Parziali: 26-24; 21-25; 25-20; 25-18 La vittoria contronel giorno di Santo Stefano porta Saninsolitaria nel girone A di serie A2. Primo set equilibrato, si arriva al 12 pari e poi l’ace di Ortolani in battuta segna il primo vero break Omag, 15-13. De Cortes è incontenibile e Sansbaglia in attacco, sisul 20 pari.