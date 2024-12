Ilgiorno.it - Sale a quota 42 la rete pubblica dei defibrillatori

È stata raggiunta ladei 42con l’inaugurazione in via Comasina dell’ultimo dispositovo. Legnano si conferma così una delle città meglio cardioprotette. Questa è la prima postazione realizzata grazie a “Riaccendiamo il nostro quartiere“, che ha direttamente coinvolto i residenti. Il progetto, ideato da 60milavitedasalvare a seguito della raccolta fondi spontaneamente promossa da un gruppo di abitanti del quartiere Canazza, ha l’obiettivo di cardioproteggere i luoghi, assistendo i promotori in tutto il percorso fino alla realizzazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico (Pad) da installare in prossimità delle abitazioni, dove statisticamente avviene il maggior numero di malori improvvisi. "Ladicittadini ha dimostrato più volte la sua efficacia nel salvare vite – ha commentato il presidente di 60milavitedasalvare Mirco Jurinovich - .