Leggioggi.it - Ritardi Trenitalia: al via il rimborso automatico dal 2025 (ma non sempre). Le regole

Leggi su Leggioggi.it

Novità in arrivo per chi viaggia con i treni: dal 1° gennaioscattano i rimborsi automatici per i. Non succederà per tutte le tipologie di ritardo, ma solo in alcuni casi. La regola è che chi acquista il proprio viaggio con biglietto elettronico Regionale disi vedrà rimborsare l’eventuale ritardo in base al minutaggio di attesa superiore a 60 minuti. Sarà tutto, e i soldi verranno accreditati direttamente sulla carta utilizzata per fare l’acquisto. Ecco quando e come arriveranno i rimborsi ai viaggiatori. Indice Quando i rimborsi automatici Come funzionano i rimborsi automatici dal: niente rimborsi in questi casi Rimborsi Frecce/Alta velocità Rimborsi IntercityQuando i rimborsi automatici Parola d’ordine: elettronico.