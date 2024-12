Iltempo.it - Nessuno come Meloni: i dati del sondaggio che la premiano dopo due anni

Cala il gradimento degli italiani verso il governo e la presidente del Consiglio Giorgia, ma rispetto ai recenti esecutivi che sono durati almeno duel'arretramento è meno consistente. Questo il dato che emerge dall'ultimorealizzato da Ipsos per il Corriere delle Sera. «L'apprezzamento per il governo è, a conclusione di quest'anno, stimato a un indice di 41», con «un calo di tre punti rispetto a un anno fa e di 13 punti rispetto all'insediamento», scrive Nando Pagnoncelli sul quotidiano di via Solferino, osservando che il governo Berlusconi IV (2008-2011) aveva perso 16 punti, mentre l'esecutivo guidato da Renzi (2014-2016) ben 23 punti. Per quanto riguarda la premier Giorgia, il suo gradimento è stimato al 42, «con una perdita di due punti nell'anno e di 16 punti rispetto al momento dell'insediamento».