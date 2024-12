Ilrestodelcarlino.it - Morto a 64 anni Stefano Fantini. Imprenditore col cuore bianconero

Ungarbato, acuto, affidabile con un forte senso di appartenenza al territorio, un tifoso del Cesena appassionato, signorile nel comportamento, lucido e competente nei giudizi; lunedì scorso a Ravenna dove era ricoverato è scomparso, aveva 64, era titolare dell’agenzia assicurativa ‘Allianz’ in via Angeloni che guidava insieme alla moglie Cinzia Cesari con la quale faceva squadra da sempre nella vita e nel lavoro. Il Cesena Calcio era la sua grande passione ma sempre con toni garbati, lucidi, vicino alla società della quale era tra gli sponsor da sette(anche nel femminile) e ai tifosi che sosteneva in varie iniziative. Le vacanze in giro per il mondo, la spiaggia di Cesenatico a due passi dal grattacielo, il lavoro il tutto condiviso dalla moglie Cinzia in un assortimento di coppia esemplare.