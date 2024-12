Pronosticipremium.com - Milan-Roma, scelto Fabbri: al VAR Meraviglia

Il 2024 sta per concludersi e la sfida trasarà l’ultima dell’annata per le due formazioni. Per i giallorossi allenati da Claudio Ranieri ci saranno in palio tre punti che potrebbero servire a dare una sterzata importante al percorso dei capitolini fino a questo momento e soprattutto spianare la strada per la ripresa nel 2025. La partita del Giuseppe Meazza, come ufficializzato dalla Lega Serie A sarà diretta dall’arbitro Michael, con Costanzo e Vecchi come assistenti e Marcenaro come quarto uomo. Al VAR, invece, sarà presentecon Di Paolo all’AVAR. Il sestetto arbitrale darà il via al match alle ore 20:45 del 29 dicembre. Michael, i precedenti diMichaelè un fischietto noto alla, infatti sono ben 15 le partite dirette dall’arbitro della sezione di Ravenna con i giallorossi protagonisti.