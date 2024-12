Malattia Congo Oms | 891 casi mix virus malaria e malnutrizione

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Lamisteriosa che ha colpito la Repubblica Democratica delha fatto registrare al 16 dicembre 891segnalati, con 48 morti. Questo il bilancio, aggiornato oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità che – sulla base dei test condotti su 430 campioni, risultati positivi arespiratori comuni (influenza A/H1N1 – pdm09, rino, Sars-CoV-2, coronaumani,parainfluenzali e adenoumano) – avanza questa ipotesi sulle cause all’origine della patologia: “Una combinazione di infezioni respiratorie virali comuni e stagionali efalciparum, aggravata daacuta, ha portato a un aumento di infezioni gravi e decessi, colpendo in modo sproporzionato i bambini di età inferiore ai 5 anni”. “Ulteriori test di laboratorio sono in corso”, aggiunge l’Oms che dall’8 dicembre, data del precedente bollettino, conta altri 485sospetti e 17 nuove morti.