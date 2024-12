Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Bormio in DIRETTA: si parte! Grande attesa per Dominik Paris

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA11.38 Adrien Theaux spinge solamente nel tratto conclusivo e si ferma a 57 centesimi da Von Allmen inposizione. Pronto a partire l’austriaco Stefan Babinsky.11.36 Franjo Von Allmen a differenza di Schieder spinge e procede con un ampio margine sull’azzurro. Chiude con il tempo di 1:56.11 e 2.52 su Schieder, nonostante una notevole frenata prima della “picchiata” del Muro di San Pietro. Al cancelletto il francese Adrien Theaux.11.34 Florian Schieder disputa unacon qualche sbavatura di troppo e, nel complesso, senza forzare minimamente. Chiude con il tempo di 1:58.63. Al via ora lo svizzero Franjo Von Allmen.11.32 SI! PRENDE IL VIA LADELLADI! Florian Schieder è sul tracciato!11.