Guillermo Mariotto, la replica del "Tapiro d'Oro": tutta la verità di Striscia

Ballando con le Stelle si è concluso, ma ci sono ancora (parecchi) strascichi di una delle edizioni più forti di sempre, vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Sì, l’affairetiene ancora banco, soprattutto per la sua assenza durante l’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. In una recente intervista,ha detto di aver trovato “maleducato e insolente” l’inviato dila Notizia (ovvero Valerio Staffelli). E ora are è il, con una lettera inviata a Dagospia., ladelA Diva e Donna,si è tolto qualche sassolino nella scarpa, come si suol dire. Il giudice ha confermato ancora una volta il motivo per cui è “fuggito” dalla diretta di sabato 30 novembre, ovvero una complicazione con la maison Gattinoni, “per salvare il lavoro di sei mesi”.