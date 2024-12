Ilrestodelcarlino.it - Festa del Tricolore, l’oratore ufficiale sarà il presidente della Regione de Pascale

Reggio Emilia, 27 dicembre 2024 –ilMichele degiornata nazionalebandiera del 7 gennaio a Reggio che quest’anno segna il 228° anniversarionascita del primo. Il programma – reso noto dal Comune di Reggio Emilia tramite una nota – vede sport e giovani al centro delle celebrazioni oltre alla novitàmedia partnership di Rai Radio2 che trasmetterà in diretta l’evento condotto sul palco del teatro Valli da Sara Zambottitrasmissione ‘Caterpillar’. Il municipio parla di un’edizione “profondamente rinnovata”, ma in realtà non ci sono grandi elementi di novità per unache potrebbe sfruttare maggiormente il simbolo nazionale per eccellenza al fine di richiamare anche dal punto di vista turistico tanti cittadini.