Bergamonews.it - FAE Technology al Parlamento Europeo: “Pensiamo a innovare per le persone e per il territorio”

Gazzaniga. Dalla Val Seriana aldi Bruxelles per raccontare progettualità capaci di generare un impatto positivo e sostenibile sulle attività produttive e la vita quotidiana dei lavoratori. Manuel Lobati, Innovation & Project Manager di FAE– Società Benefit a capo dell’omonimo gruppo industriale attivo nel settore dell’elettronica, con quartier generale a Gazzaniga -, è intervenuto come relatore alper presentare il percorso e i risultati dei progetti di ricerca promossi da FAEorientati alla smart factory e al miglioramento della qualità ambientale dei luoghi di lavoro.L’intervento si è svolto nell’ambito del seminario “Finanziamenti per lo sviluppo sostenibile”, che mirava a valorizzare i casi di successo delle aziende italiane partecipanti ai programmi europei in ottica ESG.