Ilgiorno.it - Divieto di fumo dall’1 gennaio 2025 a Milano. Parla Silvio Garattini: scelta salvavite, va anche aumentato il prezzo delle sigarette

Leggi su Ilgiorno.it

“Ildi fumareall’aperto è unache suggerisco da molto tempo perché ilpassivo è profondamente ingiusto: basti dire che in Italia abbiamo almeno 500 morti all’anno per una serie di malattie che derivano da questo. La libertà di fumare viene meno se questa lede il diritto alla salute altrui”. È categorico, novantaseienne, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, a propositonorme stringenti che ascatterano dal 1°per i fumatori. In sostanza, accendersi una sigaretta sarà vietato ovunque, a meno che non si sia a distanza di almeno 10 metri dalle altre persone. Quindi è totalmente a favore? “Nella maniera più assoluta. Anzi, auspico che la Regione estenda ila tutta la Lombardia, per dare il buon esempi.