Ilrestodelcarlino.it - Croce Verde, defibrillatore al Comune

Un, al servizio di tutta la comunità. E’ quanto donato dalladi Ascoli aldi Maltignano, con la consegna dello strumento salvavita che si è svolta in questi giorni di festa davanti a tanti cittadini. Oltre al sindaco Claudio Flamini e alcuni consiglieri comunali, poi, sono intervenuti anche il presidente dellaMaurizio Ramazzotti, alcuni rappresentanti della stessa associazione, il dottor Luca Tancredi e il responsabile della formazione della, il professor Di Buò. "Un momento significativo per la nostra comunità, che segna il primo passo di un importante progetto di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute dei cittadini – spiega il sindaco Flamini –. Ildi Maltignano ha già in programma, a partire dal mese di gennaio, una serie di eventi e corsi di formazione dedicati alla salute e alla sicurezza della nostra comunità, passando anche attraverso le scuole del territorio.