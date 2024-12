Città della Scienza dedicato alla salute e alla prevenzione l’ultimo weekend dell’anno

Leggi su Ildenaro.it

Dopo le giornate natalizie e prima del Capodanno,invita grandi e piccini a unall’insegnae del benessere. Sabato 28 e domenica 29 dicembre,fine settimana, saràad attività scientifiche e laboratori interattivi che promuovono stili di vita sani e corretti.“Insempre!” è il titolo di questo speciale evento, inserito nel ricco programma “Un Natale die Scoperte” a, che da dicembreGrande FestaBefana del 6 gennaio 2025 offre un calendario fitto di appuntamenti dedicatiscoperta e all’apprendimento.Laboratori divertenti e informativi per tutte le età, a cura di Soresa (Società regionale per la sanità), permetteranno di scoprire l’importanza di una corretta alimentazione imparando a riconoscere i cibi sani e a costruire una dieta equilibrata; misurare la capacità polmonare per capire come funziona il nostro apparato respiratorio e come mantenerlo in forma; esplorare il mondo delle cellule: per comprendere l’importanzacura del proprio corpo; assistere a uno spettacolare science show sull’azoto liquido: per scoprire le proprietà di questo elemento e le sue numerose applicazioni.