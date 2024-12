Cityrumors.it - “Che Dio protegga Trump”, la preghiera di un pastore a pochi giorni dall’insediamento

Il presidente eletto vicinissimo al suo ritorno ufficiale alla Casa Bianca prega insieme a uno dei pastori più noti e controversi degli Stati UnitiIl giorno tanto atteso sta arrivando. A breve Donaldsi insedierà di nuovo alla Casa Bianca e guiderà per la seconda volta gli Stati Uniti d’America. Il suo ritorno già fa capire tante cose, soprattutto a tanti leader del mondo, con la sensazione che sia ancora più travolgente di quando erano alla guida degli americani quattro anni fa.“Che Dio”, ladi un(Ansa Foto) Cityrumors.itStavolta vuole cambiare in maniera radicale l’America, molto più rispetto a quello che aveva fatto dal 2016 al 2020, quindi ancora meno tolleranza sull’immigrazione, suo punto di forza, contrastare tutte le quelle persone che non la pensano come lui, ma non certo come farebbe un dittatore, ma in modo liberale, sostiene The Donald e tutti i suoi collaboratori.