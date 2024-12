Black Mamba

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.Singolare la storia che accomuna le seconde feste, vivono e nascono all’ombra della luce riflessa come satelliti di pianeti più importanti. Santo Stefano, nella malinconia del Natale appena finito, tra sonnolenze glicemiche e riposo mentale da stress da cucina. A me da sempre toccano gli antipasti, nella ferrea tradizione del Natale in famiglia, ovviamente si ritorna con pacchi e pacchettini, pensierini vari, e la classica schiscetta con gli avanzi del pranzo natalizio. Il termine dialettale piemontese lombardo si usava per il classico contenitore a volte termico, con lo scomparto per l’acqua calda, usato da studenti, ma soprattutto operai, che dovevano portarsi il pranzo al lavoro. Deriva dal termine “schiscia” che in milanese significa schiaccia, perché il cibo era necessariamente schiacciato nel contenitore.