Movieplayer.it - Better Man: perché le canzoni di Robbie Williams sono la soundtrack dei millennials

Leggi su Movieplayer.it

Le playlist sui CD, le frasi su MSN e quel brano da ballare con la cotta del momento. La pop star britannica ha cantato una generazione. E il biopic di Michael Gracey ce lo ricorda. Al cinema dal 1 gennaio con Lucky Red. Feel, Angels, e poi come non pensare a Sexed Up o al duetto con Nicole Kidman per Somethin' Stupid, a metà tra omaggio a Frank Sinatra (il suo nume tutelare) e rivisitazione di inizio millennio. Mentre scorrevano, impetuose e folgoranti, le sequenze diMan di Michael Gracey (biopic atipico, e per questo memorabile: in sala dal 1 gennaio con Lucky Red), non potevamo non ripensare al nostro legame, musicale ma, se vogliamo, anche personale, nei confronti di. Forse, l'artista che, insieme a Britney Spears, ha cantato le emozioni di quella generazione nata alla fine degli anni Ottanta.