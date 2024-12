Alcaraz la proposta è assurda | addio al tennis

Leggi su Sportface.it

Ilta spagnolo si sta preparando alla nuova stagione, ma c’è anche un gradito fuori programma: la richiesta è particolareOrmai ci siamo, soltanto pochi giorni e la nuova stagione delavrà inizio. Appuntamento, come di consueto, in Australia dove si partirà con il primo slam dell’anno.vuole partire con il piede giusto e vincere lo slam che ancora manca nella sua bacheca. Per farlo dovrà vedersela con Jannik Sinner, numero 1 al mondo, e rivale più accreditato alla vittoria finale. Il duello tra spagnolo e italiano caratterizzerà i prossimi anni, una rivalità che potrebbe rappresentare la nuova era del, anche se i due talenti sono chiamati alla conferma dopo un anno in cui si sono divisi i quattro Major in maniera equa.Se Sinner ha scelto il Natale in famiglia, per Carlosc’è stato un particolare fuori programma con tanto di‘indecente’: dedicarsi ad un altro sport.