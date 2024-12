Anteprima24.it - Vomero, piazza Vanvitelli: Natale con l’orologio “impazzito”

Tempo di lettura: 2 minuti“ Da quando, negli anni passati, è stato ripristinato, dopo lustri di onorato servizio, lo storico orologio di, tra gli 11 “superstiti” dei 40 installati nel capoluogo partenopeo dall’EAV, Ente Autonomo Volturno, più di 80 anni or sono, denominati all’epoca “ Impianti dell’ora unica “, ogni tanto impazzisce , dando, come suol dirsi, i numeri – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione-. A riprova di quanto sopra, in questo periodo natalizio, l‘orologio segna orari diversi sui due quadranti, uno visibile dallae l’altro da via Scarlatti. Di conseguenza i tanti vomeresi, che un tempo facevano affidamento su quest’impianto per fissare i loro appuntamenti, hanno potuto osservare quest’altra strana bizzarria, che qualcuno ironicamente ha voluto attribuire all’improvvisa ondata di freddo, arrivata in questi giorni a Napoli “.