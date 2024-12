Oasport.it - Volley femminile, Serie A1 oggi in tv: orari partite, canali, programma, streaming

giovedì 26 dicembre si giocano settevalide per la 15ma giornata dellaA1 di: ci aspetta un Santo Stefano pirotecnico, con un intero turno campionato che animerà questo pomeriggio di festa. La tradizione si conferma anche quest’anno e gli appassionati potranno divertirsi con i svariati incontri inlungo tutto lo Stivale dopo il giorno di Natale.Conegliano punta a proseguire la sua cavalcata solitaria al comando della classifica generale e di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso cercherà di regolare la neopromossa Talmassons. Le Pantere scenderanno in campo alle ore 17.00, in contemporanea con le grandi avversarie di Milano, impegnate invece nella tana di Roma con l’obiettivo di portare a casa un successo prezioso.L’altra grande pretendente allo scudetto, ovvero Scandicci, incrocerà Firenze in un rovente derby toscane.