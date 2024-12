Cityrumors.it - Tragedia sulla strada: un bus con oltre 60 persone a bordo finisce in un lago

Le squadre di soccorso sono al lavoro per recuperare i passeggeri adel mezzo, ma le operazioni di salvataggio sono ostacolate dalle pessime condizioni meteorologicheL’allarme è scattato nel primo pomeriggio quando il bus capace di trasportare fino a settata passeggeri, per cause ancora da accertare, ma probabilmente per l’asfalto reso viscido dalle condizioni atmosferiche proibitive che incombevanozona, è scivolato fuori dalla carreggiata finendo nell’acqua. Una parte della corriera risulta inabissata e le squadre di soccorso sono al lavoro per evitare che il resto del mezzo venga coperto dal livello del: un bus con60in un– Cityrunors.it – Ansa fotoL’incidente è accaduto in Norvegia nella regione del Nordland, nel comune di Hadsel, nel nord della Norvegia, dove da giorni si sta abbattendo una violenta perturbazione con neve, vento e temperature molto basse.