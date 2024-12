Secoloditalia.it - Tragedia di Natale in Norvegia, bus con 58 persone finisce in mare: 3 morti, 4 feriti

Il bilancio, ancora provvisorio, parla di tree quattrogravi : un bus con 58a bordo è uscito fuori strada ed è finito parzialmente in,nel nord della. Secondo quanto si apprende dai media locali, poco dopo le 13.30 la polizia locale ha ricevuto la segnalazione di un autobus uscito fuori strada e finito parzialmente in uno specchio d’acqua chiamato Asvatnet, vicino a Raftsundet. (video) Si tratta di un autobus di linea con a bordo o58, tra cui molti stranieri. Dalle prime notizie ci sarebbero 3e diversi, tra cui 4 in gravi condizioni secondo quanto reso noto dal capo di stato maggiore del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen, alla tv Nrk. A causa delle condizioni meteo avverse ci sono state difficoltà nel fare giungere gli elicotteri sul luogo dell’incidente.