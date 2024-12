Anteprima24.it - Terzo Mandato, si va verso il ‘dietrofront’: il Governo impugna la legge regionale

Tempo di lettura: 2 minutiEra stato già annunciato in occasione della discussione in Consigliodel 5 novembre 2024, quando i capigruppo del Centrodestra fecero appello alperre la‘Salva-De Luca’. Potrebbe essere il primo Consiglio dei Ministri del 2025 ad ufficializzare la decisione delMeloni dire, dinanzi alla Corte Costituzionale, ladella Campania sul(“Proposta dialle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Modifiche alla26 giugno 2024, n. 86).Una manovra, quella del, che apre un nuovo capitolo per quanto riguarda le Regionali del 2025 in Campania. Si andrebbeil ‘dietro-front’, con il governatore uscente, Vincenzo De Luca, che si ritroverebbe fuori dai giochi, mentre tornerebbe in corsa il centrosinistra che così potrebbe puntare sul ‘campo largo’ per portare Roberto Fico, probabile candidato governatore, alla presidenza della Regione Campania.