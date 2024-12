Isaechia.it - Temptation Island, Tony Renda rompe il silenzio dopo la fine della storia con Jenny: “Periodo complicato ma…”

Leggi su Isaechia.it

Negli scorsi giorni, l’ex protagonista di11Guardiano, aveva raccontato con grande rammarico lasuacon il fidanzato, il dj, con cui aveva preso parte alla penultima edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.La ragazza, che sta vivendo un momentoa causascomparsa del padre, ha spiegato sui social di non aver potuto fare altro che prender questa sofferta decisione,aver scoperto diversi tradimenti da parte di(QUI per leggere).In queste settimaneha sempre preferito rimanere ine non parlarecon, né tantomeno fornire una sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto, ma nelle ultime ore il dj ha deciso di dire la sua, tramite unapubblicata sul suo profilo Instagram:Buonasera ragazzi.