Inter-news.it - Skriniar pronto a lasciare il PSG! Niente Juventus e ritrova Icardi? Trattativa avanzata!

il PSG, come già noto da tempo. Nelle scorse settimane si parlava di, ma secondo quanto riportato in Turchia, il Galatasaray sarebbe molto vicino all’ex difensore dell’Inter.GIÀ FINITA – Fallimentare l’esperienza di Milanal PSG dopo il suo addio all’Inter, infatti la sua esperienza in Francia può già dichiararsi chiusa. Dopo le insistenti voci che accostavano il difensore slovacco alla, negli ultimi giorni il PSG sembrerebbe aver trovato l’accordo con un altro club. Si tratta del Galatasaray, alla ricerca non solo di un attaccante per sostituire l’infortunato Mauro, ma anche di un difensore. A proposito dipotrebbere proprio l’attaccante argentino dopo l’esperienza in nerazzurro. Secondo quanto riportato dai colleghi turchi, l’accordo tra le parti sarebbe già stato trovato, anche se lanon è ancora chiusa.