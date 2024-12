Donnapop.it - Sanremo Giovani finale: cosa è successo davvero a Fedez? «Problemi relazionali» ecco con chi

Leggi su Donnapop.it

è apparso scosso e sottotono durante ladi; i fan (e non solo) si sono preoccupati nel vederlo così e finalmente adesso è stata svelata la verità circa le sue condizioni di quella sera.Dopo quanto accaduto sul palco di Carlo Conti, anche Selvaggia Lucarelli si è espressa su; sui social, infatti, la giornalista ha tuonato contro l’ex marito di Chiara Ferragni con queste parole: “Dopo tutto quello che è, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor che di lui. Tipo ieri”.Fonte: InstagramE ancora: “E ogni volta i miei colleghi incapaci di capire la solita, polverosa strategia, ci cascano.