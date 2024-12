Per Opera Kids alla Scala arriva Turandot. Cuore di ghiaccio

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 dic. (askanews) – In occasione delle feste di fine anno il Teatroospita sabato 28 dicembre alle ore 15 (tutto esaurito) e lunedì 30 alle ore 11 (posti disponibili da ? 24 a ? 48) lo spettacolodi. Il Teatro Sociale di Como – AsLiCo si è imposto negli anni per la qualità della sua offerta per gli spettatori più giovani con il progettoEducation, nato nel 1996 per iniziativa di Barbara Minghetti.di, presentato per la prima volta a Como nel dicembre 2023, fa parte di, la sezione diEducation dedicata alle famiglie con bambini dai 4 anni, giuntaXV edizione. Lo spettacolo, trae teatro, vede in scena un pianista, una cantante e due attori, che invitano la platea a cantare un’aria dell’e a interagire con gli interpreti nei momenti più determinanti dello svolgimento.