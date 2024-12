Ilgiorno.it - Pensionato ucciso a Suzzara, la maledizione del garage: nello stesso box l’omicidio irrisolto di un rappresentante

Leggi su Ilgiorno.it

(Mantova) – Il Natale non ha fermato le indagini suldi. I carabinieri hanno battuto il territorio alla ricerca dell’arma, con tutta probabilità una pistola, che haFrancesco Capuano, napoletano, ex bidello nella sua città, che si era trasferito nel Mantovano dopo la pensione per stare assieme a due dei figli (altri due abitano ancora in Campania). L’uomo, lunedì scorso, la mattina del 23 dicembre, è rimasto vittima di quella che sembra una vera e propria esecuzione: il misterioso killer lo ha sorpreso nelseminterrato del suo condominio mentre era seduto in auto al posto del passeggero, e lo ha fulminato con uno o più colpi alla testa. Al ritrovamento dell’arma gli inquirenti danno molto rilievo. Per il momento, però, della pistola non c’è traccia.