Padova tragedia a Natale | madre trova la figlia di 17 anni morta nella sua camera

Unsegnato da un dramma indescrivibile a Campagnola di Brugine, in provincia di. Una giovane di 17, Katharina Grande, ènel sonno, lasciando la sua famiglia sconvolta. Are il corpo senza vita è stata la mamma, che la mattina diera andata inper svegliarla e darle le medicine.Leggi anche: Intossicazione da monossido: muore una donna, il marito e lasono gravissimiKatharina soffriva di epilessia e seguiva una terapia con farmaci.notte, però, una crisi improvvisa l’ha stroncata, rendendo inutili tutti i soccorsi. La, accortasi del dramma, ha chiamato subito il 118, ma i medici non hanno potuto fare nulla.Leggi anche: Mamma e papà si tolgono la vita duedopo il suicidio della: ladi una famigliaUna comunità in luttoLa notizia ha colpito profondamente Campagnola di Brugine.