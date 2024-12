Sport.quotidiano.net - Mercato Napoli, non solo le entrate: al vaglio anche diverse uscite

, 26 dicembre 2024 - Da primo acquisto della nuova era a probabile primo addio: è la parabola di Leonardo Spinazzola, il colpo a parametro zero con il quale ilall'alba della scorsa estate apriva il ciclo targato Antonio Conte e che ora, a distanza di mesi, rischia di essere il primo di una lista non esattamente corta. Intrigo Spinazzola La premessa è però d'obbligo: con la squadra in seria lotta per lo scudetto, da parte del tecnico azzurro non c'è la voglia di depauperare o mutilare troppo la rosa nonostante di fatto da qui a maggio la squadra sarà impegnata in una sola competizione. In ballo però c'è tanto, forse troppo se si pensa a quelle che erano le ambizioni estive, e i recenti infortuni di Khvicha Kvaratskhelia e soprattutto Alessandro Buongiorno, con quest'ultimo che ne avrà ancora per qualche settimana, hanno scoperchiato delle vulnerabilità relativamente alle cosiddette seconde linee.