Il Comune di Saviano ricorda Allocca a 100 anni dalla nascita

Tempo di lettura: 3 minutiA centodi Raffaele, medico, sindaco e parlamentare della Repubblica, ildilocon una targa che sarà apposta all’esterno della casa dove nacque in via Fratelli Tufano a giugno del 1924. La cerimonia commemorativa con lo scoprimento della targa si terrà sabato alle ore 10.30. Raffaeleè stato fervente cattolico e a segnare la sua predilezione per gli studi umanistici e la formazione culturale e politica furono lo zio Carmine Scibelli Parroco adella Chiesa di San Michele Arcangelo ed il prof. Umberto Amelio, anch’egli sacerdote e docente di latino e greco al Seminario Vescovile di Nola. Presidente dell’Associazione Cattolica ” San Giacomo” die vice presidente della Gioventù Italiana Associazione Cattolica della Diocesi di Nola, è delegato nel settembre 1948 a Roma al Convegno Nazionale dell’80° della Gioventù Italiana di Azione Cattolica alla presenza di Papa Pio XII.